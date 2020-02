Amazon e RTVE produzem série sobre viagem de Magalhães e Elcano

A televisão pública espanhola RTVE e o gigante do comércio electrónico Amazon anunciaram esta quinta-feira, em Madrid, a produção da série de ficção Sem Limites, que irá relatar a aventura da primeira viagem de circum-navegação liderada por Fernão de Magalhães.

A série sobre a viagem iniciada e comandada pelo português Fernão de Magalhães e terminada pelo espanhol João Sebastião Elcano terá quatro episódios de uma hora, um orçamento de 20 milhões de euros e será dirigida pelo britânico Simon West.

Na apresentação oficial do projecto, o produtor Miguel Menéndez de Zubillaga (Mono Films) explicou que os filmes serão rodados em espanhol por um elenco de “primeira linha internacional”, ainda em negociação. O início das filmagens está previsto para o final de 2020 nos Estúdios Pinewood, na República Dominicana, e será concluído ao longo de 2021 em Espanha, em localizações no País Basco e nas Ilhas Canárias.

O projecto faz parte da comemoração do quinto centenário da primeira circum-navegação do globo e é financiado pela Coroa espanhola.

O almirante general espanhol Teodoro López Calderón, chefe do Estado-Maior da Marinha, presente na apresentação, explicou que a primeira volta ao mundo foi “uma conquista única na história da humanidade, um feito que representou um ponto de viragem”, “com repercussões no comércio, comunicações, botânica, zoologia e cartografia”.

O projecto está a ser assessorado por especialistas do Instituto de Cultura Naval espanhol e contribuirá “para difundir um maior e mais rigoroso conhecimento” do evento, com grande potencial para alcançar audiências em todo o mundo, especialmente junto dos jovens.

De acordo com o chefe de aquisições em Espanha da Amazon, Ricardo Carbonero, a empresa está a estudar o lançamento da série de forma simultânea em Espanha, na América Latina, Estados Unidos da América e Reino Unido, com a possibilidade, ainda em aberto, de se estender a mais países.

Segundo Miguel Menéndez de Zubillaga, “é uma história épica e emocionante (...) de um grupo de homens em busca do desconhecido, o equivalente ao que seria ir a Marte hoje”.

O realizador Simon West começou a sua carreira na BBC (Reino Unido) e dirigiu grandes produções de Hollywood, como Lara Croft: Tomb Raider (2001) e Os Mercenários 2 (2012).

Quanto à discussão sobre se a primeira viagem de circum-navegação é uma façanha que pertence mais a Portugal ou à Espanha, Menéndez fez uma comparação: “Se o Barça [Clube de Futebol de Barcelona] ganhar a taça [de Espanha] com golos de Messi, quem ganhou, Espanha ou Argentina?”, questionou, acrescentando tratar-se de uma “expedição espanhola liderada por um português”.

A primeira viagem à volta do Mundo, a bordo da nau Victoria, começou em 20 de Setembro de 1519, em Sanlúcar de Barrameda, no sul de Espanha, e terminou em 6 de Setembro de 1522, no mesmo local. Fernão de Magalhães, que planeou a viagem financiada pelo reino de Espanha, não terminou a expedição — morreu em batalha nas Filipinas, em 1521, aos 41 anos —, tendo esta sido concluída pelo basco João Sebastião Elcano.