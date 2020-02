Nossa Senhora dos Balneários

Vencedor da competição nacional do Doclisboa 2019, o terceiro filme de Pedro Filipe Marques chega agora às salas como “tiro de partida” da edição 2020 do projecto 6.doc, que ao longo dos próximos seis meses irá exibir em sala um leque de obras (nacionais e internacionais) apresentadas ou premiadas no certame. Viveiro, no entanto, confirma que Pedro Filipe Marques ainda não reencontrou a inspiração da primeira longa que o revelou no Doclisboa, A Nossa Forma de Vida (2011).

