PSP investiga vídeo de homem a ser agredido e forçado a inalar fumo de cano de escape

A Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) está a investigar um vídeo que está a circular nas redes sociais e que mostra um homem a ser agredido e forçado a inalar fumo do cano de escape de uma viatura.

O vídeo em questão mostra um homem negro deitado no chão, rodeado por pelo menos mais três homens, com a cabeça encostada a um cano de escape de um carro. Depois de o carro arrancar, o homem aparece deitado no chão com a cara coberta de fumo. Um dos indivíduos do grupo chega a chamar Marega ao homem, enquanto se ouve outro a dizer “vocês vão matar o gajo”. No fim do vídeo, ouvem-se risos de vários membros de grupo e as imagens mostram o homem ainda sentado no chão.

Ao PÚBLICO, fonte da PSP refere que já tem conhecimento do vídeo e que as imagens estão agora a ser analisadas para perceber se se trata de uma “vitimização daquele jovem” ou se o vídeo não passa de uma “brincadeira sem grande nexo”. Segundo a mesma fonte, a autoridades estão ainda a investigar a origem e o contexto em que as imagens foram gravadas.

O vídeo, que começou a circular esta quarta-feira, já foi partilhado por várias entidades nas redes sociais, inclusive pelo humorista Rui Unas.