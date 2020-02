Portugal vítima de braço-de-ferro da Venezuela com a União Europeia

Portugal é vítima de um novo de braço-de-ferro da Venezuela com a União Europeia (UE) para tentar suavizar as medidas ou mudar a política dos 27 face a Caracas, depois dos encontros de Juan Gaidó na Comissão Europeia e no Parlamento Europeu. A suspensão unilateral, por 90 dias, dos dois voos semanais da TAP para a capital daquele país é mais uma peça no puzzle das acusações dos responsáveis venezuelanos a Lisboa.

