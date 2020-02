Morreu Martins Lampreia, o primeiro lobista português na UE

Morreu Joaquim Martins Lampreia, o primeiro lobista português acreditado na Comissão Europeia e no Parlamento Europeu e um dos maiores defensores da regulação da actividade de representação de interesses em Portugal.

Martins Lampreia tinha 72 anos, mais de 30 dos quais dedicados às relações públicas, comunicação institucional, representação de interesses (lobbying) e gestão de crises. Fundou a Omniconsult, uma das mais antigas agências de relações públicas do país, e foi um dos fundadores e o primeiro presidente da APECOM - Associação Portuguesa das Empresas de Conselho em Comunicação e Relações Públicas.

Licenciado em História e Comunicação, possuía vários outros cursos, nomeadamente de Gestão de Crise, Administração de Empresas, Marketing e Public Affairs. Foi professor, investigador, consultor e autor de várias obras relacionadas com a sua actividade.

O velório decorre amanhã dia 19, a partir das 19h00 no Centro Funerário Agnus Dei, Rua de Cascais 208, em Alcabideche. No dia 20, quinta-feira, a partir das 14h00 no Centro Funerário de Cascais, Cemitério de Alcabideche, com cremação às 18h00.