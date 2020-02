Direcção da bancada do PSD recusa agendar proposta de referendo à eutanásia

A direcção da bancada parlamentar do PSD recusa agendar uma proposta de referendo à eutanásia que venha a dar entrada no Parlamento através de um grupo de deputados do PSD por considerar que não foi articulada com a liderança social-democrata. A decisão foi transmitida aos jornalistas por Adão Silva, vice-presidente da bancada do PSD.

“É completamente inaceitável que um deputado ou grupo se proponha fazer uma iniciativa legislativa, com esta dimensão, sem articulação, que é forçosa, necessária e é incontornável, com os órgãos políticos do partido que é a sua direcção do partido”.

Questionado sobre o que fará a direcção da bancada se der entrada uma proposta de referendo, por iniciativa de um ou mais deputados, Adão Silva considerou tratar-se de um “exercício um bocadinho inconsequente”. “Do meu ponto de vista não respeita aquilo que disse o presidente do partido”, afirmou, lembrando que Rui Rio defendeu a liberdade de voto nos projectos que despenalizam a eutanásia e que a questão do referendo era uma “questão política”.

O deputado e ex-líder da JSD Pedro Rodrigues confirmou ao PÚBLICO que pretendia avançar com uma proposta de referendo sobre a eutanásia, contando já com vários subscritores entre os parlamentares sociais-democratas. A iniciativa deve dar entrada na próxima semana.