PSuperior arranca em Aveiro ciclo de debates nas Universidades

Com a criação do PSuperior, em Novembro de 2019, alunos universitários passaram a ter acesso a assinaturas gratuitas do jornal PÚBLICO. Mais de cinco mil estudantes já usufruem de acesso ilimitado aos conteúdos do PÚBLICO, cerca de 80% do número de assinaturas disponíveis.

Esta quinta-feira, o projecto entra numa nova fase, com a sua primeira “talk”, na Universidade de Aveiro.

O primeiro debate vai ser sobre a mobilidade sustentável, e tem como ponto de partida a questão: “os carros do futuro tornarão as cidades melhores?” Teresa Ponce de Leão, da Associação Portuguesa do Veículo Eléctrico, Ribau Esteves, presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Margarida Coelho e Tomás Freitas, professora e aluno da Universidade de Aveiro, respectivamente, são os oradores seleccionados. A moderar a conversa vai estar João Pedro Pereira, coordenador da secção de tecnologia do PÚBLICO.

Até 13 de Maio, serão 11 os debates a decorrer pelas várias universidades do país. Os temas vão estar sempre ligados aos desafios que o futuro nos coloca, desde as fake news às alterações climáticas, passando pela inteligência emocional, os desafios da democracia e o estado das infra-estruturas em Portugal.

Nos próximos dias o projecto será também alargado a mais alunos, com a entrada de novos parceiros.

O objectivo do PSuperior passa por promover a literacia mediática nos estudantes universitários. A iniciativa foi lançada pelo PÚBLICO e conta com o apoio de diversas empresas e instituições parceiras. O propósito deste projecto não é apenas formar os jovens, levando-os a consumir jornalismo, mas também envolvê-los em causas cívicas.

Texto editado por Pedro Sales Dias