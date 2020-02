Eutanásia – dilemas de um homem comum

A maioria esmagadora dos humanos tem medo de sofrer fisicamente e de morrer. Só os grandes mestres, do Oriente ao Ocidente, encaravam a morte com leveza e alguns foram elevados a santos. Os exemplos do martírio faz parte da nossa educação religiosa cristã e no Oriente os grandes vultos espirituais que alcançavam o Kaivalya, ou seja, a suprema iluminação, deixavam de comer e de beber e partiam pela sua livre vontade uma vez que para eles já nada os prendia ao corpo terreno. Mas nós não somos nada disso e, pelo contrário, estamos mergulhados numa sociedade materialista e regemo-nos apenas por normas éticas e morais dos nossos códigos legais. Apesar disso, desconfiamos que alguém viole a lei e possamos ser vítimas de uma morte precoce que não desejávamos. É esse, para mim, o grande dilema sobre a eutanásia – não queremos sofrer, não queremos morrer, mas temos medo que alguém desligue as máquinas ou deixe de nos dar tratamento sem cumprir os critérios definidos pelos projectos de lei que vão agora ser debatidos e provavelmente aprovados. A tal “rampa” de que muitos falam para que no futuro tudo possa ser mais liberalizado. Como médico e como cristão não tenho uma posição definitiva sobre a eutanásia. Tenho medo como todos do sofrimento e da tal “rampa”, mas acredito nas boas intenções de quem a propõe.

José Carlos Palha, Gaia

Eutanásia I

A quem interessa que não se despenalize a eutanásia? Não à nossa direita política, embora assim possa parecer aos mais incautos. Esta apenas vem cumprindo diligentemente (e já sem qualquer pejo) o lobby que desenvolve para a Igreja. Dona de larga maioria das IPSS e de tudo o que é Santa Casa da Misericórdia, a Igreja colhe dividendos directos, e avultados, da perpetuação do sofrimento de pessoas que já estão mortas mas sobrevivem acamadas em residências que lhes ficam nuns milhares de euros por mês (fora a jóia de entrada, ilegal, mas ainda assim muitas vezes cobrada), em tal torpor induzido por fármacos que parecem já lá não estar (e cuja manutenção, talvez por isso, até nem sai muito cara para quem providencia o serviço). A campanha anti-eutanásia, essa sim, deriva duma motivação económica: o supremo instinto mercantil da Igreja.

Marta Moreira, Braga

Eutanásia II

Uma das principais razões apontadas pelos críticos da eutanásia (ou do suicídio assistido) é a de que que não deverá existir intervenção duma pessoa na morte de outra, mesmo que esta reclame essa ajuda para pôr termo à vida. “Não matar” é um dos mandamentos da Igreja Católica. Questiono, porque a comparação tem que ser feita, o que pensam essas pessoas sobre as guerras em que é praticada, legalmente e comummente aceite o assassínio de inocentes? Neste caso já não há problema em matar pessoas, maioritariamente jovens, com a maior vontade de viver? Penso que grassa a hipocrisia num assunto que deveria ser legalizado e deixado à consciência de cada um.

Jorge Loureiro, Anadia