União Europeia exige ao Reino Unido que devolva mármores do Pártenon à Grécia

Uma disputa de longa data entre a Grécia e o Reino Unido sobre o roubo de património de grande importância cultural entrou nas discussões sobre o futuro da relação entre a União Europeia e Londres depois do “Brexit”. Na versão mais recente da lista de exigências europeias para as negociações, que arrancam em Março, está incluída a devolução das esculturas de mármore do Pártenon, retiradas de Atenas pelos britânicos há mais de 200 anos.

O Museu Britânico de Londres recusou-se sempre a devolver as esculturas com 2500 anos que o embaixador da corte britânica em Istambul, Lord Elgin, retirou de Atenas no início do século XIX, quando a Grécia estava sob o domínio turco otomano.

Agora, um rascunho da posição dos 27 países da União Europeia sobre as negociações com o Reino Unido, a que a agência Reuters teve acesso, exige o “retorno ou restituição de objectos culturais, removidos ilegalmente, para os seus países de origem”.

O documento não especifica nenhum objecto cultural, mas um diplomata da União Europeia disse à Reuters que a frase foi adicionada a pedido da Grécia, com o apoio de Itália.

Em Janeiro, o ministro da Cultura da Grécia disse que Atenas ia intensificar a sua campanha pela devolução dos mármores da Acrópole de Atenas e que esperava obter mais apoio dos seus colegas europeus, aproveitando a diminuição da influência britânica por causa do “Brexit”.

A retórica entre Londres e Bruxelas sobre os termos do futuro relacionamento ficou ainda mais tensa este mês, antes das negociações que devem começar no início de Março.

O Museu Britânico diz que os mármores – um conjunto de centenas de peças que, antes, compunham um friso ornamental num dos templos da Acrópole – foram adquiridos por Elgin sob um contrato legal com o império otomano. A Grécia diz que foram roubados.

Uma fonte da União Europeia, que não quis ser identificada porque as discussões são confidenciais, disse que a referência a objectos roubados foi incluída num rascunho do documento já na semana passada.

A mesma fonte disse que também tem o apoio de Chipre e de Espanha e que, para além das preocupações da Grécia com os mármores, os países da União Europeia estão preocupados com o comércio ilegal de artefactos através das casas de leilão de Londres.

Em Janeiro, o partido Livre propôs que o património das ex-colónias portuguesas, que esteja actualmente na posse de museus e arquivos nacionais, seja identificado, reclamado e restituído às comunidades de origem, segundo uma proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2020. A elaboração da lista do património a ser restituído estaria a cargo de um “grupo de trabalho composto por museólogos, curadores e investigadores científicos”.

O objectivo do partido é que todo o património das ex-colónias presente em território português possa ser restituído aos países de origem de forma a “descolonizar” museus e monumentos estatais.