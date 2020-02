Polícia confirma oito mortos em tiroteio na Alemanha

Pelo menos oito pessoas morreram na sequência de dois tiroteios na cidade alemã de Hanau, durante a noite desta quarta-feira, confirmou a polícia local. De acordo com a imprensa local, outras cinco pessoas ficaram feridas com gravidade.

O primeiro incidente teve início às 22h locais (menos uma hora em Portugal Continental). De acordo com o jornal germânico Bild, os suspeitos abriram fogo sobre pessoas que estavam num bar de cachimbos de água localizada na praça central da cidade. Segundo relatos da imprensa local, existiu um segundo ataque num outro bar em Kesselstadt, bairro na cidade de Hanau, situada 25 quilómetros a Leste de Frankfurt e com cerca de 100 mil habitantes.

A emissora regional Hessenschau escreve que se registaram três mortes no primeiro ataque e cinco no segundo. Ainda não são conhecidas eventuais motivações para estes tiroteios.

Os suspeitos destes ataques encontram-se em fuga. O The Guardian escreve que as autoridades procuram um veículo escuro que esteve presente no local do primeiro tiroteio, não se sabendo ainda ao certo quantas pessoas estiveram envolvidas nestes dois ataques.

A polícia encontra-se agora a patrulhar as zonas, com recurso a helicópteros, para conseguir localizar e deter os suspeitos.