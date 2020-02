Rui Moreira crítica vandalismo em estátuas do Porto e pede atenção da polícia

Há uma “coincidência no calendário” que Rui Moreira não sabe explicar. Mas os actos de vandalismo que haviam acontecido há cerca de um ano e voltam agora a repetir-se em diversas estátuas do Porto, sobretudo entre o Jardim da Cordoaria e a praça Carlos Alberto, merecem o seu lamento e um pedido. “Apelo aos cidadãos para que denunciem essas situações e às forças de segurança para que estejam atentas”, disse o autarca esta quarta-feira, à margem de uma visita às obras do Terminal Intermodal de Campanhã. “Não sei se é por estarmos próximos do Carnaval, mas é triste. Não devia ser assim que se celebra.”

A autarquia havia prometido acções de limpeza e ao início da tarde desta quarta-feira as estátuas já não apresentavam as mesmas pinturas. Até agora, Rui Moreira não tem respostas sobre o eventual responsável pelos actos ou as suas motivações: “Não faço ideia do que motivou o vandalismo”, admitiu, recordando que este é um “fenómeno europeu” com difícil solução. Importante, diz, é apelar ao civismo: “Cada vez que estragamos alguma coisa desta natureza temos de pensar que estamos a estragar património que é de todos e a criar degradação. Isso preocupa-me.”

O Jardim de João Chagas, mais conhecido como Jardim da Cordoaria, é geografia de diversas estátuas – além de zona protegida por lá se encontrarem árvores com a classificação de Interesse Público. Em 2001, no âmbito da Capital Europeia da Cultura, o artista madrileno Juan Muñoz desenhou para o espaço portuense a obra “Treze a Rir Uns dos Outros”. Ao longo de bancadas, numa avenida em terra batida do jardim, as figuras riem. De todos, de tudo e de nada. A obra - pintada com tinta azul, formando lágrimas nos olhos dos homens - procura retratar o absurdo quotidiano e tornou-se atracção turística na cidade.

Na mesma praça, o “Rapto de Ganimedes”, obra de 1916 feita pelo escultor Fernandes de Sá, “Flora”, de Teixeira Lopes, e o busto de António Nobre, ficaram igualmente estragados. A poucos minutos, na praça Carlos Alberto, o Monumento aos Mortos da Grande Guerra, escultura de Henrique Moreira, foi também vítima da tinta azul. E nem a figura de Humberto Delgado, junto a uma das saídas da praça, escapou.

Nas redes sociais, o assunto ganhou dimensão ao longo desta terça-feira depois de o fotógrafo portuense Egídio Santos ter partilhado várias imagens das esculturas. Há um ano, também pela altura do Carnaval, as estátuas do Jardim do Calém e do Homem do Leme e a estátua do Anjo, na Cantareira, foram também vandalizadas.

Mais tinta azul...

Também durante o dia de terça-feira, o artista Miguel Januário denunciou na sua página do Facebook o “lápis azul” que riscou diversas intervenções suas na cidade. No âmbito do seu projecto ±maismenos±​, escreveu em várias paredes diversas frases relacionadas com a cidade, onde a crítica não passa despercebida. “Ver-te assim abandonada/ nesse timbre pardacento/ nesse teu jeito fechado/ de quem mói um sentimento (escrito por Carlos Tê e cantado por Rui Veloso), “O Porto é o lugar/ onde para mim/ começam as maravilhas/ e todas as angústias” (de Sophia de Mello Breyner) ou “Ai, eu estive quase morto/ no deserto/ e o Porto/ aqui tão perto” (de Sérgio Godinho) são algumas das frases que apareceram com pedaços pintados, também com tinta azul.