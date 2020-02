Harry e Meghan podem deixar de usar a palavra “royal

A família real britânica está a negociar com Harry e Meghan o uso da palavra “royal" (real), uma vez que o casal decidiu renunciar aos seus deveres reais e começar uma nova vida no Canadá.

Harry, neto de Isabel II e sexto na linha de sucessão, e Meghan, duquesa de Sussex, concordaram com a rainha, há um mês, que deixariam de trabalhar como membros da família real britânica. Esta foi uma decisão inédita. “Como o duque e a duquesa de Sussex estão a afastar-se dos seus cargos de membros seniores da família real e trabalharão em prol da sua independência financeira, o uso da palavra royal, nesse contexto, precisa ser revisto”, justifica uma fonte real, acrescentando que as negociações estão a decorrer.

Recorde-se que Harry e Meghan usam a marca “Sussex Royal” e que, inclusive, antes de anunciarem o seu afastamento a registaram, assim como a frase “Sussex Royal Foundation”, tal como o site do casal é sussexroyal.com. Palavras que podem ser usadas em livros, artigos de papelaria, roupas como pijamas e meias, campanhas de solidariedade, etc., em suma em produtos de marketing com os quais o casal poderá ganhar dinheiro.

A mesma fonte acrescenta à Reuters que ainda está tudo a ser discutido e que os detalhes serão conhecidos oportunamente.

Na altura, Harry falou da sua tristeza por se sentir forçado a desistir dos seus deveres reais para com a rainha, justificando que não havia outra opção senão a de se afastar, com a sua mulher, e procurar ser financeiramente independente. A pressão estava nos meios de comunicação social, justificou. Harry continuará a ser príncipe e o casal manterá os seus títulos de duque e duquesa de Sussex. Contudo, não poderão usar o de “alteza real".