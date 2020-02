Decoração: A tendência é o estilo Japandi

Largamente apreciado, o estilo escandinavo tornou-se, nos últimos anos, não só uma tendência mas também uma escolha na decoração de muitas casas. Os seus ambientes minimalistas, elegantes e sempre acolhedores cativaram muitos, um pouco por todo o mundo, e conquistaram inúmeros fãs e seguidores.

No entanto, está a surgir uma nova tendência para 2020 que considero particularmente interessante e bonita: a fusão de elementos do minimalismo japonês com a simplicidade escandinava. E, na verdade, estes estilos têm muito mais em comum do que à partida podemos imaginar, já que, ambos valorizam a simplicidade e a funcionalidade; têm preferência por materiais naturais e cores mais neutras; e, acima de tudo, têm um enorme respeito e admiração por peças artesanais.

Este estilo já foi batizado de Japandi (em inglês) — resultado da junção das palavras japanese e scandinavian —, e a ideia é a criação de ambientes calmos, tranquilos e esteticamente apelativos, onde as pessoas consigam, efetivamente, relaxar e libertar-se do stress gerado pelo estilo de vida moderno e sempre tão agitado.

Tons Suaves e Neutros

Com este estilo celebra-se o casamento entre o Oriente e o Ocidente, entre o hygge e o wabi-sabi. Ao branco total do estilo escandinavo adicionam-se alguns tons como os beges, cinzas e alguns toques de castanho, mais típicos da paleta de cores oriental.

Minimalismo e Funcionalidade

Mantém-se o melhor dos dois mundos: a funcionalidade e o minimalismo, tanto na decoração como nas peças usadas. Qualidade é mais importante que quantidade. Peças com bom design, de linhas direitas e depuradas são as eleitas. Estas são elegantemente combinadas com peças, por vezes, mais rústicas, perfeitamente imperfeitas, feitas à mão por artesãos experientes.

Elementos tradicionais japoneses

Os elementos tradicionais japoneses também não podem faltar como, por exemplo, as lâmpadas de papel, as peças em bambu, a cerâmica feita à mão e os tecidos em linho.

Pequenos Ramos e Plantas

Não se quer uma selva em casa, mas a influência zen dita que se leve um pouco do exterior para o interior. Um pequeno ramo ou uma planta, aqui e ali, complementam a decoração de uma forma orgânica e serena. Se quiser colocar vasos, opte pelos de cerâmica.

Pessoalmente, sou uma verdadeira apreciadora deste estilo e tenho vindo a incorporar alguns dos seus princípios cá por casa. Espero que desse lado tenham gostado. Boa semana a todos!

