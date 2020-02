Barcelona lança plano SOS para atrair turistas. Pelo menos por dez dias

Nos últimos anos, Barcelona, uma das cidades mais visitadas da Europa e que em 2019 bateu o seu recorde com 12 milhões de turistas, tem-se dedicado mais a debater o sobreturismo, a gerir as massas e a criar mecanismos para conter os contras de tal sucesso turístico. Mas eis que 2020 trouxe uma surpresa à cidade que a obrigou a repensar, pelo menos temporariamente, a sua promoção: acaba de lançar uma semana e picos de atracções e descontos em todo o sector turístico, de 21 de Fevereiro a 1 de Março. Missão: garantir uns cem mil visitantes extra.

Esse é, precisamente, o número de visitas perdidas com o cancelamento do Mobile World Congress, uma das maiores feiras de telemóveis e tecnologia móvel do mundo, que costuma deixar anualmente a cidade com o sinal de lotação esgotada. Programada para decorrer de 24 a 27 de Fevereiro foi cancelada à última hora tendo os receios com o coronavírus sido apontado como o motivo.

O que deixou muita gente à beira de um ataque de nervos, da hotelaria à restauração, dos organizadores de eventos paralelos à própria autarquia. De uma reunião de urgência entre responsáveis públicos e privados saiu a iniciativa de recuperar uma iniciativa de outros tempos, a Barcelona Opportunity Week, repleta de descontos e atracções.

Vem a Barcelona. Agora é o momento é o conselho urgente. A programação base foi anunciada esta quarta-feira pela autarquia. “Barcelona apresenta uma semana com actividades e promoções em alojamento, comércio, restauração e cultura durante a semana do Mobile”, resume-se em comunicado.

Gerido pela autarquia e pelo Turismo de Barcelona, o programa pretende atrair o mercado doméstico e “vizinhos”; encorajar os visitantes, que já planeavam assistir ao Mobile, a não desistirem; e outros visitantes. À partida, inclui “mais de 150 estabelecimentos e operadores da cidade”.

Destacam-se, por exemplo, os restaurantes aderentes, que oferecerão menus a preços especiais; os museus e equipamentos culturais, que terão promos 2x1; e as viagens de comboios com descontos de 35% no destino Barcelona. Haverá “actividades e preços especiais em espaços comerciais, mercados, restaurantes, hotéis, apartamentos turísticos, transporte e cultura”, informa o Turismo de Barcelona.

Barcelona Week Comércio: lojas com descontos de 20% em artigos seleccionados. A lista estará online. Mercados: Boquería com brunch especial para 23/02, Concepció com produtos de mercado a preços especiais Transportes: Renfe e rede AVE com descontos até 35%; preços especiais para quem viajar desde Londres, Paris ou Roma. Deverá haver outros descontos Alojamento: descontos em reservas nos hotéis, menus com preços especiais; alojamentos turísticos com descontos de 20% Restaurantes: menus com preços especiais Cultura 2x1: em vários museus e equipamentos culturais, todos os da rede de museus municipais - casos da Casa Batlló, Sant Pau, CaixaForum, Fundació Tàpies, el MACBA ou o Palau de la Música Catalana.​ Turismo de Barcelona: descontos em produtos de Oci Cultura, Barcelona Walking Tours, Mirador de Colom ou no bus turístico O programa detalhado não está ainda acessível e deverá incluir mais ofertas. Poderá ser consultado online no site Barcelona Week, que, prometem, deverá estar em pleno na sexta-feira.