Sérgio Conceição: “Somos uma família e ninguém nos dá lições de moral!”

O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, abordou esta quarta-feira, em conferência de imprensa, o jogo da primeira mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa, frente ao Bayer Leverkusen (amanhã, 20h, SPTV, no BayArena, em Leverkusen), num registo marcado pela troca de elogios entre os técnicos das duas equipas oriundas da Liga dos Campeões e pela polémica gerada em torno de Marega.

Começando pelo fim, na sequência dos comentários do treinador do Leverkusen, ao afirmar que perante um episódio de racismo semelhante ao de Marega, em Guimarães, retiraria a equipa de campo, Sérgio Conceição explicou que ninguém, até por ter sido o primeiro caso deste género em Portugal, estava verdadeiramente preparado para reagir dentro dos regulamentos.

“Não haver consenso na crítica ao racismo é o pior. Já ouvi muitas pessoas a darem lições de moral, mas aqui ninguém dá lições. Temos um balneário muito forte, muito unido e solidário, com toda a gente a remar para o mesmo lado. Somos uma família. A partir daí, pergunto quantos treinadores e jogadores sabem dos regulamentos e o que fariam numa situação única em Portugal”, desafiou.

“Quando vamos para o campo, levamos um caderno de esquemas tácticos. Não levamos um caderno de regulamentos. Por momentos ficámos todos sem saber o que fazer e a nossa preocupação era acalmar e estar com o Moussa. O clube já fez um comunicado, o senhor presidente já falou sobre isso e não vou falar mais sobre um tema que me enoja”, disse, encerrando o assunto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Antes, Conceição respondera a questões relacionadas com a eliminatória, retribuindo os elogios do adversário. “O campeonato alemão é um dos três mais competitivos do mundo e o Bayer Leverkusen está no top 5, habituado a jogar a Champions. É uma equipa com uma dinâmica ofensiva muito perigosa, com jogadores de muita qualidade, capazes de decidir a qualquer momento”.

Sobre as certezas do treinador do Bayer, que afirmou conhecer profundamente o jogo dos portugueses, Conceição limitou-se a devolver a “provocação”. “Hoje em dia não é só ele que sabe tudo sobre o FC Porto. Sabemos tudo sobre os nossos adversários graças a uma análise detalhada. Por isso, sabemos o que vamos encontrar”.

LIVE: Conferência de Imprensa Sérgio Conceição e Diogo Leite ? https://t.co/i3ZdslMHJL — FC Porto (@FCPorto) February 19, 2020