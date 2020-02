João Domingues também faz história

João Domingues passou a ser o quarto tenista português a vencer uma ronda no quadro principal de um torneio ATP 500, desde que esta categoria foi criada, em 2009. Dois dias depois de Pedro Sousa ter feito história no Argentina Open — ao tornar-se no terceiro luso a disputar uma final no circuito ATP —, a dois mil quilómetros mais a Norte, no Rio de Janeiro, Domingues imitou Frederico Gil, João Sousa e Gastão Elias e assegurou um novo máximo pessoal no ranking mundial.

O número três português acedeu à melhor grelha do Rio Open através da fase de qualificação, na qual, ao contrário da semana anterior, em Buenos Aires, venceu as duas rondas. Na estreia no quadro principal, o sorteio inicial ditou Pedro Sousa como primeiro adversário de Domingues (169.º), mas a lesão do lisboeta impediu-o de competir e foi o italiano Federico Gaio (127.º), precisamente o derradeiro adversário no qualifying, que voltou a enfrentar, desta vez com uma vitória mais rápida: 7-6 (10/8), 6-4, em 1h46m.

O tenista nascido em Oliveira de Azeméis há 26 anos teve de recuperar de um break de desvantagem e anular dois set-points na partida inicial, antes de se impor no tie-break pela margem mínima. No segundo set — e após 15 minutos de paragem devido a um “apagão” — Domingues foi mais sólido e só enfrentou um break-point.

Na segunda ronda do Rio Open, Domingues vai defrontar outro qualifyer, o também italiano Gianluca Mager (128.º), que causou surpresa ao eliminar Casper Ruud (34.º), que bateu recentemente Pedro Sousa em Buenos Aires.

Domingues e Mager já se defrontaram por duas vezes, ambas no circuito challenger e também em terra batida, com o português a vencer em 2017 e a perder no ano passado. Independentemente do resultado, o tenista de Oliveira de Azeméis já garantiu um novo melhor ranking, à volta do 150.º posto.