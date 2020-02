FC Porto goleia Sporting, Benfica isola-se no topo da Liga

A 17.ª jornada da Liga portuguesa de hóquei em patins terminou com uma goleada do FC Porto sobre o Sporting (6-0), no jogo de maior cartaz da ronda. Um resultado que permitiu ao Benfica isolar-se na liderança da prova.

No Dragão Arena, os “azuis e brancos” chegaram ao intervalo já na frente (2-0) e confirmaram a superioridade no segundo tempo: Di Benedetto (dois), Gonçalo Alves (dois), Reinaldo García e Rafa foram os autores dos golos, numa partida em que Ângelo Girão esteve distante dos seus melhores dias.

Quem aproveitou da melhor forma esta derrota pesada dos “leões” foi o Benfica, que, ao vencer a Juventude de Viana (7-2), em Lisboa, se isolou na liderança da classificação, com 43 pontos, mais três que o Sporting e mais quatro do que soma actualmente o FC Porto.