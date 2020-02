“A equipa do momento em Portugal” e as contrariedades em Glasgow

Vento e chuva. Um relvado que estará longe das melhores condições. Impossibilidade de fazer o treino de adaptação ao Ibrox Stadium. Um adversário que bateu o pé ao FC Porto já nesta campanha europeia. Eis o essencial das dificuldades com que se depara o Sp. Braga nestes 16 avos-de-final da Liga Europa, cuja primeira mão se realiza na quinta-feira (20h), em Glasgow, diante de um Rangers que não poupa elogios aos portugueses.

“O Sp. Braga é a equipa do momento em Portugal, a que está em melhor forma. Venceram uma Taça e têm feito grandes resultados”, resumiu Steven Gerrard, treinador do actual segundo classificado da Liga escocesa, assumindo que a melhor versão da equipa, na presente época, tem surgido nas provas europeias.

Esse era também o caso do Sp. Braga antes da chegada de Rúben Amorim. Ainda com Ricardo Sá Pinto ao leme, os minhotos ganharam com autoridade um grupo que incluía Wolverhampton e Besiktas e foram a segunda equipa que mais pontos somou na fase de grupos. Mas a versão actual dos bracarenses recuperou protagonismo a nível interno e procura agora testar-se, num novo figurino, na Liga Europa.

Para este embate exigente em Glasgow, diante de um adversário que tem no colombiano Alfredo Morelos a principal ameaça ofensiva, o Sp. Braga já pode contar com o central Bruno Viana e integra na convocatória os estreantes David Carmo e Abel Ruiz. De fora ficou o experiente extremo Wilson Eduardo.

No Ibrox Stadium, o Rangers soma apenas uma derrota em 22 jogos nesta época (0-2 com o Celtic), mas Micael Sequeira, técnico adjunto do Sp. Braga, assegura que a equipa está preparada. “Estamos esperançados que o nosso plano nos leve a um excelente jogo, contando com um adversário forte e um treinador excelente. Vamos defrontar uma equipa forte, com um estilo de jogo britânico. Tem três excelentes médios e laterais muito ofensivos”, resumiu.