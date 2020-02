Saliva Diva: “espelho de um underground mais universal”

“Não sendo definida por estilos, todas as bandas que fizerem parte da Saliva Diva vão poder tocar no mesmo dia sem parecer incoerente”, é assim que Manuel Molarinho define a editora que fundou com Ricardo Cabral no início do ano. A estreia foi com Doppler, quarto álbum de O Manipulador, mas já há mais dois lançamentos confirmados para 2020.

