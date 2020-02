Pepetela é o vencedor do Prémio Literário do Correntes d’Escritas 2020

O escritor angolano Pepetela é, com Sua Excelência, de Corpo Presente (Dom Quixote, 2018), o vencedor do Prémio Literário Casino da Póvoa do Correntes d’Escritas 2020. O anúncio foi feito esta manhã na cerimónia de abertura oficial do festival que reúne escritores de expressão ibérica na Póvoa de Varzim. A entrega do prémio, no valor de 20 mil euros, terá lugar na sessão de encerramento do festival, no próximo sábado, às 18h. O escritor já anunciou que não poderá estar presente, por ter sido operado recentemente. “Uma intervenção sem grande gravidade, mas necessária”, como explicou numa mensagem que enviou e foi lida na cerimónia. “Ainda não estou liberado para viajar, nem para fazer qualquer esforço físico adicional, como decerto compreenderão”, revelou o escritor, será por isso um representante da editora Dom Quixote a receber o prémio por ele.​

Foi por unanimidade que o júri constituído por Ana Daniela Soares, Carlos Quiroga, Isabel Pires de Lima, Paulo Mendes Coelho e Valter Hugo Mãe atribuiu o prémio a Pepetela, destacando “a originalidade do estratagema narrativo eficaz para denunciar com ironia uma história de nepotismo e abuso de poder próprios de sistemas totalitários” e manifestando-se “sensível à dimensão antecipativa da ficção do autor, que estabelece fortes pontos de contacto com a realidade actual”.

Pepetela, 78 anos, sucede ao poeta Luís Quintais, distinguido em 2019 com A Noite Imóvel. Prémio Camões em 1997, Pepetela integrava a lista de 15 finalistas nomeados pelo júri a partir de mais de 120 candidatos, na qual encontrávamos Leonardo Padura (A Transparência do Tempo), Valério Romão (Cair para Dentro), Joana Bértholo (Ecologia), Lídia Jorge (Estuário), Pedro Juan Gutierrez (Fabián e o Caos), Mário Cláudio (Memórias Secretas), João Paulo Sousa (Ninguém Espera por mim no Exílio), Mia Couto (Bebedor de Horizontes), Ana Cristina Leonardo (O Centro do Mundo), Rui Lage (O Invisível), Maria Gainza (O Nervo Óptico), Fernando Aramburu (Pátria) e Kalaf Epalanga (Também os Brancos Sabem Dançar).

A 21.ª edição do Correntes d’Escritas, que tem como destaque a literatura catalã, acolherá como convidado da sessão de abertura que decorre esta quarta-feira o arquitecto Álvaro Siza, prémio Pritzker e distinguido em 2019 com o Prémio Nacional de Arquitectura Espanhol. A conferência de Álvaro Siza está marcada para 15h, no Cine-Teatro Garrett, sob o título A Arquitectura e outras Artes. Na cerimónia desta manhã foi também lançada a revista oficial do festival, dedicada à escritora Hélia Correia que agradeceu “a manifestação de afecto e carinho”.

O primeiro Prémio Literário Casino da Póvoa foi atribuído em 2004 a Lídia Jorge, pelo romance O Vento Assobiando nas Gruas. Distinguindo de forma alternada a poesia e a prosa, conta entre os seus premiados Carlos Ruiz Zafón, Maria Velho da Costa, Pedro Tamen, Rubem Fonseca, Hélia Correia, Fernando Echevarría, Javier Cerca e Ana Luísa Amaral, entre outros autores.