Há duas casas portuguesas entre os edifícios do ano do ArchDaily

Uma casa que os arquitectos Francisco e Manuel Aires Mateus projectaram para uma propriedade em Monsaraz, junto à barragem do Alqueva, e outra que o escritório vimaranense Rem’A (Romeu Ribeiro + José Pedro Marques) desenhou para a sua cidade estão entre os 15 vencedores dos prémios ArchDaily para os edifícios do ano, divulgados no início desta semana.

“Diante da infinita extensão do lago do Alqueva, procura-se um pátio, um centro para a casa, protegido e simultaneamente aberto sobre a água”, diz a descrição do projecto de 2018 dos Aires Mateus para esta região do Alentejo, que tem uma área construída de 174 metros quadrados, e que foi escolhido na categoria Casas; já a Casa A (2016-19), dos Rem’A, localiza-se num loteamento típico e denso da periferia de Guimarães, e foi distinguido na categoria Melhor Aplicação de Produto.

Na edição deste ano, o site fundado em 2018 recolheu mais de 95 mil votos para a eleição online dos edifícios do ano em 15 categorias. Os restantes prémios foram assim distribuídos:

Arquitectura comercial: Estação de carga ultra rápida para veículos eléctricos, na Dinamarca (atelier COBE, 2019);

Arquitectura Cultural: Museu Yves Saint Laurent, em Marraquexe, Marrocos (Studio KO, 2017);

Arquitectura Educacional: Escola Secundária em Chongqing, na China (gad, 2018);

Arquitectura Hospitalar e de Bem-Estar: Centro de Saúde em Krün, Alemanha (Kengo Kuma & Associates, 2018);

Arquitectura Hoteleira: Restaurante Garden Hotpot em Chengdu, China (MUDA-Architects, 2019);

Habitação: Torre Residencial L’Arbre Blanc em Montpellier, França (Sou Fujimoto Architects + Nicolas Laisné + OXO architects + Dimitri Roussel, 2019);

Arquitectura Industrial: Fábrica de energia e centro de recreação em Copenhaga, Dinamarca (Bjarke Ingels Group, 2019);

Arquitectura de Interiores: Livraria Zhongshuge em Chongqing, China (X+Living, 2019);

Arquitectura Corporativa: Edifício de escritórios Second Home em Hollywood, Los Angeles, EUA (Selgascano, 2019);

Arquitectura Pública: Aeroporto Jewel Changi em Singapura (Safdie Architects, 2019);

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Arquitectura Religiosa: Capela de madeira em Lutzingen, Alemanha (John Pawson, 2018);

Pequena Escala e Instalações: Casa Parasita em Quito, Equador (El Sindicato Arquitectura, 2019);

Arquitectura Desportiva: Corte de ténis Simonne-Mathieu em Roland Garros, Paris, França (Marc Mimram, 2018).