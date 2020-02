Santa Jean na fogueira

Abre com uma emulação dos planos da Santa Joana na fogueira (no filme de Otto Preminger que revelou Jean Seberg) e fica logo dado o mote para o olhar que o filme de Benedict Andrews tem sobre a sua personagem: uma santa a caminho do seu martírio. Seberg relata o episódio do envolvimento de Jean Seberg com os Black Panthers, em finais dos anos 1960, e a subsequente vigilância do FBI, que sob o alto e ilegal patrocínio de J.Edgar Hoover tudo fez para lhe arruinar a reputação e a credibilidade — com sucesso: Jean nunca mais voltou a Hollywood.

