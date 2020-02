Aventuras dum cão digital

A história de Jack London sobre a corrida ao ouro no Yukon, em finais do século XIX, já deu um grande filme: o igualmente chamado The Call of the Wild, dirigido por William Wellman nos anos 30. Esta nova versão é, como seria de prever, bicho bastante diverso. Literalmente: o bicho do filme — o cão chamado Buck — é agora um produto de computador, híper-realista mas incapaz de disfarçar a sua natureza artificial. Vai-se metade da graça (metade? toda!) quando se percebe que em vez dum animal de pêlo genuíno nos põem à frente uma espécie de holograma, com todas as reacções programadas e espontaneidade nenhuma (o mesmo problema do recente remake do Rei Leão).

