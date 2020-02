A nova história sobre os neandertais e as flores nas sepulturas

Houve uma altura em que a revelação de que os neandertais punham flores nas sepulturas seria uma grande surpresa. Hoje, talvez nem tanto. Vários estudos ajudaram nos últimos anos a construir uma versão bastante mais sofisticada desta espécie humana extinta que se cruzou com os nossos antepassados. O estudo publicado esta terça-feira na revista Antiquity, por investigadores no Reino Unido, reforça a ligação que já tinha sido feita entre os neandertais e rituais fúnebres (com deposição de flores).

Continuar a ler