Sentença de Rosa Grilo marcada para 3 de Março

O Tribunal de Loures marcou, nesta terça-feira, para 3 de Março a leitura do acórdão do caso do homicídio do triatleta Luís Grilo. O colectivo rejeitou uma sucessão de requerimentos da defesa da viúva Rosa Grilo. A sua advogada pediu a absolvição por falta de provas e alegando que não teria capacidade para agredir mortalmente o marido, transportar e esconder o corpo.

