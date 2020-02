Em nove anos, o racismo manteve-se invisível nos tribunais

De 2009 a 2018 o Ministério da Justiça não registou condenações por racismo. Desde 2007 que só houve 13, e foram todas em 2008. As sanções ao abrigo da nova legislação, de 2017, também têm sido residuais mas metade foram no desporto. Jurista Pedro Bacelar de Vasconcelos diz que é preciso avaliação mais rigorosa das autoridades. Insultos racistas são frequentes em jogos, mas o facto de Marega ter saído pôs o foco no problema.