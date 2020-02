Conselho de Ética dá parecer desfavorável a projectos de despenalização da eutanásia

O Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida (CNECV) deu parecer “ético desfavorável” a quatro projectos de lei para a despenalização da eutanásia. Em causa estão as iniciativas do PS, BE, PEV e PAN. Não está disponível no site do CNECV nenhum parecer sobre o projecto de lei apresentado pela Iniciativa Liberal.

Os pareceres negativos foram aprovados por maioria de dezassete votos em Reunião Plenária no dia 17 de Fevereiro.

Os cinco projectos são discutidos esta quinta-feira no Parlamento. Desde que foi conhecida a data de agendamento da discussão das várias iniciativas, que corre uma petição para a existência de um referendo sobre o tema e que já recolheu 40 mil assinaturas.

Na última terça-feira, o Presidente da República recebeu em audiência várias confissões religiosas e o bastonário da Ordem dos Médicos.

Já em 2018 o Parlamento tinha discutido projectos para a despenalização da eutanásia, mas foram chumbados. Na altura, os partidos que apresentaram iniciativas disseram quer voltar a discutir o tema nesta legislatura.

Já em 2017, o CNECV realizou o ciclo de debates “Decidir sobre o final da vida”, que está publicado no seu site.