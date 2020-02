Caso Marega: PSP já identificou alguns adeptos que insultaram jogador

A Polícia de Segurança Pública (PSP) já terá identificado alguns dos adeptos que insultaram Moussa Marega com cânticos e gritos racistas, no jogo do FC Porto frente ao Vitória de Guimarães, no domingo.

A noticia é avançada pela TVI que refere que as imagens de videovigilância têm sido fundamentais para a identificação dos suspeitos de infracções criminais e contra-ordenacionais.

Na segunda-feira, a PSP referiu que este tipo de comportamentos racistas e xenófobos configuram “um crime previsto e punido no Código Penal”, com uma pena de prisão de seis meses a cinco anos, ou com uma coima entre os mil e os dez mil euros.

Moussa Marega, avançado do FC Porto, abandonou o campo durante a partida contra o V. Guimarães no último domingo, depois de ter ouvido insultos vindos das bancadas do Estádio D. Afonso Henriques. Chegou a receber um amarelo do árbitro Luís Godinho durante o jogo, quando colocou uma das cadeiras que lhe atiraram para o relvado em cima da cabeça.

Marega ouviu expressões como “macaco”, “chimpanzé” ou “preto” e sons que se assemelhavam aos de símios ecoaram no estádio vimaranense.