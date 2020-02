Cadáver encontrado em centro comercial em Coimbra

Foi encontrado, na manhã desta terça-feira, um cadáver no interior de um espaço comercial no Centro Comercial Sofia, em Coimbra. A ocorrência foi avançada pelo Correio da Manhã e posteriormente confirmada ao PÚBLICO pela proprietária de um espaço na mesma superfície comercial.

O jornal avança que as autoridades foram chamadas ao local pelos clientes do centro comercial, que estranharam o facto de o espaço de restauração permanecer encerrado há vários dias. A PSP encontrou o corpo do proprietário do espaço de restauração, um homem com cerca de 50 anos.

O alerta da ocorrência foi dado por volta das 12h. O caso encontra-se agora sob a alçada da Polícia Judiciária.