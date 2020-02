Presidente pode recorrer à objecção de consciência para não promulgar uma lei?

Pode o Presidente da República alegar objecção de consciência para não promulgar uma lei? A ideia foi lançada esta terça-feira na Rádio Renascença pelo constitucionalista católico Paulo Otero, mas é considerada “um absurdo” por outro professor de Direito Constitucional, Jorge Reis Novais.

“O Presidente da República não pode ser o único cidadão português que não tem direito à objecção de consciência”, pelo que “pode e deve utilizar a sua objecção de consciência para se recusar a promulgar esta lei”, defendeu Paulo Otero, numa entrevista dada a propósito do lançamento do seu livro “Eutanásia, Constituição e Deontologia Médica”.

Para este professor catedrático da Universidade de Lisboa, “o professor Marcelo Rebelo de Sousa foi eleito Presidente da República e nunca escondeu a ninguém que era católico”, pelo que, na sua opinião, esta “é uma boa altura para ser coerente com os valores que professa”.

Paulo Otero indicou mesmo qual o caminho que entende que o Presidente da República deve seguir para evitar promulgar uma lei da eutanásia que venha a ser aprovada na Assembleia da República: pedir “a fiscalização preventiva da constitucionalidade do diploma junto do Tribunal Constitucional”, utilizar “o veto político, caso o Tribunal Constitucional não se pronuncie pela inconstitucionalidade” e, por fim, “ainda que o Parlamento reaprove a eventual lei permitindo a eutanásia, (…) utilizar a sua objecção de consciência para se recusar a promulgar esta lei”.

“Um absurdo, uma ideia inconcebível”, contrapõe Jorge Reis Novais, que tal como Paulo Otero é professor catedrático da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. “A Constituição fixa as três modalidades ao dispor do Presidente da República” para decidir perante uma lei - o pedido de fiscalização preventiva da constitucionalidade, o veto ou a promulgação – “que preenchem todas as possibilidades”, defende Reis Novais. “Não fazer nada não é uma hipótese”, remata.

Reis Novais, que foi assessor jurídico do Presidente Jorge Sampaio, considera que a objecção de consciência é um direito fundamental, mas quando o chefe de Estado tem de decidir sobre uma lei, não está a desempenhar direitos fundamentais, mas “poderes funcionais constitucionalmente definidos”. “O Presidente da República pode recorrer à objecção de consciência na sua vida pessoal, mas não para deixar de exercer as suas funções constitucionais”, defende.

Para Jorge Reis Novais, o veto político serve precisamente para preencher os espaços de discordância do Presidente em relação a um diploma. Mas a Constituição prevê que o veto seja ultrapassável pelo Parlamento, e nesse caso o chefe de Estado não tem outra alternativa senão promulgar o diploma.

“Antigamente é que havia o veto de gaveta, quando não havia prazos para promulgação e o Presidente podia adiar a decisão. Agora essas possibilidades já não existem”, sublinha.