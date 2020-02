Marega

Se Carl Marx vivesse no nosso tempo, certamente que a célebre frase “a religião é o ópio do povo” teria sido substituída, relativamente aos países em que as paixões futebolísticas de grande parte da população ultrapassam as fronteiras do racional e resvalam para uma vulgaridade sem limites, quando não para a imbecilidade, por esta mais conforme o contexto referido: “o futebol é o ópio do povo”. E teria muitos sintomas para a fundamentar, desde a total ausência de civilidade das bárbaras claques dos clubes poderosos, passando pelo aparentado comportamento dos seus dirigentes com agrupamentos de má nota, como a “camorra” e a “cosa nostra”, pelo irracional facciosismo dos que “militam” em algum desses clubes, pela lamentável conduta de muitos que frequentam os estádios.

Foi todo este contexto que caracteriza o futebol ao nível dos grandes clubes que condicionou a perversa e inconcebível provocação ao jogador Moussa Marega por parte dos adeptos do Vitória de Guimarães. Mas a vergonha não se fica pelo Vitória de Guimarães, é também uma vergonha para o desporto nacional e para Portugal. Como português e gostando de futebol como actividade desportiva, dirijo-me ao jogador Marega, lamentando o que se passou e pedindo-lhe desculpa, lamentando também que não tivesse havido um abandono do campo por parte de todos os jogadores do FC Porto, pois para grandes provocações e faltas de educação só restam fortes e nobres atitudes.

Elder Fernandes, Lisboa

Simplesmente vergonhoso

O que se passou no jogo Vitória de Guimarães- FC Porto foi verdadeiramente lamentável e vergonhoso. Se será certo que nem todos os adeptos do Vitória tiveram conduta imprópria, certamente uma boa parte desses adeptos portaram-se como verdadeiros energúmenos. Sem remissão. Verdadeiramente extraordinárias foram as explicações do treinador e do presidente do Vitória acerca do que se passou no relvado. Explicações timoratas, esfarrapadas e desajustadas. O que se tornou evidente é que ambos estão reféns dos energúmenos que insultaram Marega. Foram pusilânimes e tiveram receio de condenar veementemente as atitudes inqualificáveis de parte da claque do Vitória. Como lhes competiria. Simplesmente vergonhoso.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Mais que racismo

O que aquela turba ululante fez no jogo V. Guimarães-FC Porto ultrapassa em muito o racismo. É fácil vislumbrar naquelas gentes muito ódio, que vem não só da xenofobia que “acarinham”, mas também do discurso clubístico que diariamente lhes é inculcado, sobretudo pelos dirigentes e por comentadores que, coitados, não têm a culpa toda, porque, por razões insondáveis, há quem lhes dê antena. Alguém devia lembrar a toda esta casta que, mesmo no futebol, os pés servem para jogar. Não para pensar. Fico à espera de ver quantos daqueles “valentes” que exibiram a sua “coragem” na bancada virão a terreiro assumir frontalmente as responsabilidades pelos seus actos criminosos.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

