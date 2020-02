Qual o papel de Juan Branco na divulgação do vídeo sexual do candidato à Câmara de Paris?

Chama-se Juan Branco, tem 30 anos e já não é um nome completamente desconhecido. É filho do produtor de cinema português Paulo Branco, advogado e conselheiro do Wikileaks e de Julian Assange, que se encontra actualmente preso, e membro destacado dos coletes amarelos.

Agora Juan Branco volta a estar envolvido numa nova polémica, em França. Isto porque o advogado de origem portuguesa, que inclui no percurso profissional o Tribunal Penal Internacional e cargos nos gabinetes de ex-ministros franceses, representa actualmente Piotr Pavlenski, o artista e activista russo que divulgou um vídeo de cariz sexual onde figura o ex-ministro Benjamin Griveaux, que era candidato à presidência da câmara de Paris pelo partido de Emmanuel Macron — mas que acabou por desistir da candidatura.

Foi em Novembro que Juan Branco conheceu Pavlenski, de 35 anos, e a sua namorada Alexandra de Taddeo, estudante de direito de 29 anos, durante os preparativos para uma conferência internacional de tecnologia em Lisboa, conforme explicou o advogado ao El País. Um mês depois, Branco convidou Pavlenski para uma festa de passagem de ano, num apartamento em Paris, que acabou com o artista russo envolvido numa briga e a empunhar uma arma branca, acabando por ferir duas pessoas. Actualmente, decorre ainda um processo contra o artista russo por suspeitas de agressão.

Piotr Pavlenski já era conhecido pelos seus protestos radicais — figura da oposição a Vladímir Putin, o activista pregou, em 2013, os próprios testículos ao chão da Praça Vermelha, em Moscovo. Já em França, onde vive desde 2017, Pavlenski ateou fogo à fachada de uma filial do Banco de França, em Paris. Entre tantos outros.

Até que, naquela noite de festa, em Dezembro do ano passado, o activista russo revelou a Branco que estava a preparar “uma grande acção”. Pavlenski e Taddeo mantiveram a acção “em segredo” até se começar a aproximar a data para implementar o plano que tinham em mente. “A certo momento disseram-me: ‘Estamos preparados, devemos ver-nos’”, lembra Juan Branco, que, familiarizado com o modus operandi do artista russo, se disponibilizou para ajudar. Foi então que os dois contaram ao advogado que tinham na sua posse o vídeo de cariz sexual que envolvia Benjamin Griveaux. ​O objectivo seria provar a “hipocrisia” do político que, segundo o russo, fazia “propaganda aos valores tradicionais da família”, cita o Observador. O vídeo, esse, tinham-no conseguido depois de o político o ter alegadamente enviado, em 2018, altura em que era porta-voz do Governo, a Alexandra de Taddeo.

“Têm a certeza?”, questionou Branco sobre a divulgação do vídeo na Internet, depois de ter alertado Pavlenski e Taddeo para as potenciais consequências. Hoje encontram-se ambos detidos, à espera de saber se serão acusados por atentado à privacidade e pela divulgação de imagens de cariz sexual sem consentimento das pessoas visadas. Já esta segunda-feira, revela o Le Figaro, o bastonário da Ordem dos Advogados de Paris, Olivier Cousi, anunciou a abertura de um inquérito deontológico a Juan Branco para analisar se o advogado pode efectivamente representar Pyotr Pavlesnki, levantando-se questões sobre o grau de envolvimento de Branco no caso.

Segundo o Le Monde, os três – Branco, Pavlenski e Taddeo – foram “um trio sem fé nem lei”. O diário francês vai mais longe ao afirmar que Griveaux tem consciência de que o activista russo tem ainda na sua posse outras imagens comprometedoras. Quanto a Branco, passa a estar no centro da polémica, sob suspeitas de ser o cérebro da operação. No entanto, Juan Branco garante em entrevistas ao canal francês BFMTV e ao jornal Le Point que não assumiu nenhum outro papel para além do de advogado do artista russo, sublinhando que para Pavlenski se trata de “um acto político”. “Da mesma forma que se opôs ao regime de Putin, quis opor-se ao regime de Macron, que considera igualmente repressivo”, disse ao Le Point.

"Resistência"

O percurso de Juan Branco, nascido em Málaga, é extenso e inclui um cargo (sobre o qual restam dúvidas) para o gabinete da ministra da Cultura Aurélie Filippetti e para o ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e ex-primeiro-ministro Laurent Fabius. Em 2017, chegou a concorrer, no círculo de Seine-Saint-Denis, como deputado às eleições legislativas pela França Insubmissa, o partido de extrema-esquerda.

Escreve o El País que Juan Branco vem do “mesmo mundo que Emmanuel Macron” e é “um produto perfeito da mesma fábrica da aristocracia republicana”. Frequentou as melhores escolas e universidades internacionais (como a Sciences Po ou Yale), “veste-se como eles, fala como eles, pensa como eles”. Mas com uma diferença: para Branco, Macron e “os seus” conduziram a França “ao abismo”, “apenas respeitam formalmente o sistema democrático” e “violaram os princípios democráticos e republicanos”. Como resultado, a França pode apenas esperar “o aperto autoritário do regime ou o seu colapso”. São estes excertos do seu livro Crépuscule, um ensaio anti-Macron publicado em 2019 e que vendeu já, segundo o El País, 150 mil cópias.

“Tudo isto faz-me lembrar as velhas técnicas soviéticas. Usavam-se mulheres e homens jovens para levar os políticos a caírem numa armadilha e obter material comprometedor”, afirma ao Le Parisien a especialista Galia Ackerman, que já traduziu um livro escrito por Pavlenski. Mas para Juan Branco esta “era uma coisa de aficionados”. “Não havia uma máquina por trás”, garante ao El País.

O objectivo parece ser comum ao três: derrubar o regime de Macron ou, pelo menos, uma das suas figuras-chave. A palavra que ecoa é uma: “resistência” — a mesma que ecoou aquando da sua entrevista ao PÚBLICO, em Novembro, a propósito do simpósio Resistências.