Holocausto: “Tenho de falar, porque está a acontecer outra vez”

O corpo pequeno e franzino de Esther Bejarano encolhe-se quando a porta do hotel se abre e deixa entrar o vento gelado que esta terça-feira varreu Lisboa. “A cidade é muito bonita, mas está muito frio”, lamenta-se, antes de enfiar um gorro que não chega para cobrir os cabelos curtos e completamente brancos. Aos 95 anos, a alemã viajou até à capital portuguesa a convite da Escola Alemã de Lisboa, para contar aos seus alunos, e a quem mais quis estar no auditório do estabelecimento de ensino, o que foi passar uma parte da sua vida no campo de concentração e extermínio de Auschwitz-Birkenau, que os nazis alemães instalaram na Polónia, durante a II Guerra Mundial. E insistiu que é preciso continuar a falar, porque o mundo de hoje a assusta.

Continuar a ler