Escoteiros americanos em bancarrota perante milhares de casos de abusos sexuais

A maior organização do escotismo norte-americano, a Boy Scouts of America, deu início ao processo de bancarrota num tribunal do estado do Delaware, para fazer frente a milhares de pedidos de indemnização por abuso sexual de menores ao longo das décadas. Em 2019, um grupo de apoio encontrou quase dois mil antigos e actuais escoteiros vítimas de abusos sexuais, espalhados por todos os 50 estados norte-americanos e com idades entre os oito e os 93 anos.

Com a abertura de um processo de bancarrota, a organização passa a ter uma protecção financeira contra futuros pedidos de indemnização.

Para que possam ter direito a uma compensação, as vítimas que ainda não foram identificadas – na ordem dos milhares, segundo os grupos de apoio – têm de fazer chegar as suas queixas aos tribunais, em alguns estados, nos próximos três meses.

“A justiça que eles merecem ter vai ser-lhes negada, e isso é uma verdadeira tragédia”, disse ao jornal New York Times Paul Mones, advogado num caso julgado no Oregon em 2010.

Fundada em 1910, a organização sem fins lucrativos Boy Scouts of America (Escoteiros da América, BSA na sigla original) fez parte do crescimento de mais de 110 milhões de crianças e jovens norte-americanos. Segundo os números oficiais, tem hoje 2,4 milhões de participantes, uma queda para metade em relação ao seu período áureo, na década de 1970.

"Lista vermelha"

Não era segredo que a organização mantinha registos de queixas de abusos sexuais desde os seus primeiros anos de existência.

Numa notícia publicada no New York Times em Junho de 1935, o director da BSA na época, James E. West, admitia a existência de 2919 registos de “homens moralmente inaptos”, 30% dos quais sinalizados por se envolverem em “assuntos sexuais” e “não resistirem à tentação de desenvolverem práticas que os tornaram degenerados”.

A notícia do jornal norte-americano, com o título “Líder dos Boy Scouts of America explica ‘lista vermelha’”, deixava em segundo plano os casos de abusos sexuais e centrava-se no esclarecimento de que essa “lista vermelha” – referida num discurso público pelo então Presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt – não dizia respeito a “actividades comunistas” na organização.

“Desonestidade e acusações morais entre as razões, diz o dr. West – o Comunismo não está incluído”, lia-se na entrada da notícia.

A dimensão dos abusos sexuais só começou a revelar-se na última década, depois de um tribunal do estado do Oregon ter atribuído uma indemnização de 18,5 milhões de dólares (17 milhões de euros) num processo que começara anos antes com a recusa da organização em divulgar os seus registos. O caso foi tornado público em 2012 por ordem do Supremo Tribunal do Oregon.

"Desculpas sinceras"

Nos anos seguintes, a BSA abriu as portas a grande parte da sociedade norte-americana, com a inclusão de escoteiros e líderes homossexuais (2014 e 2015) e de raparigas (2017). Mas os custos dos processos que começaram a chegar aos tribunais deixaram a organização sem condições de se manter em funcionamento e resultaram num processo de bancarrota – uma decisão tomada nos últimos anos por várias dioceses católicas norte-americanas e pela federação de ginástica, também por causa dos custos com as queixas de abusos sexuais.

Num comunicado divulgado esta terça-feira, o presidente e director executivo da BSA, Roger Mosby, pediu desculpa pelos abusos sexuais cometidos ao longo das décadas.

“Os Boy Scouts of America preocupam-se profundamente com todas as vítimas de abusos e pedem desculpas sinceras a todos os que foram afectados durante o seu tempo no escutismo. Estamos indignados com o facto de terem existido tempos em que indivíduos se aproveitaram dos nossos programas para fazerem mal a crianças inocentes”, disse o responsável.