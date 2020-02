Vai andar tudo de amarelo: autocarros na Grande Lisboa serão todos iguais

Está dado mais um passo para a “revolução” nos transportes públicos rodoviários da Área Metropolitana de Lisboa: foi lançado esta terça-feira “o maior concurso público promovido a nível nacional, sem histórico” para a aquisição do transporte público rodoviário que deverá servir os 2,7 milhões de pessoas que vivem nos 18 municípios desta região nos próximos sete anos. Envolve um reforço superior a 40% da oferta de autocarros, que passarão a ser todos iguais, amarelos, e vão operar todos debaixo da marca Carris Metropolitana, se tudo correr como o previsto, em meados do próximo ano.

Este concurso, que envolve um valor que ascende a 1,2 mil milhões de euros, vai substituir as concessões que estão actualmente em vigor, pelo que, além da cor, se prevêem mudanças na rede de autocarros na Grande Lisboa, reforço e modernização da frota para a tornar também mais sustentável.

As novas linhas, segundo os mapas apresentados, estão mais concentradas na margem sul, sendo a Península de Setúbal “a mais beneficiada” com o alargamento da rede, porque é também a que tem uma oferta mais deficitária, explicou aos jornalistas Carlos Humberto de Carvalho, primeiro-secretário da AML. No lançamento do concurso estiveram presentes o presidente da Área Metropolitana de Lisboa, Fernando Medina, e o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes.

O sistema de bilhética (actualmente a cargo da empresa Otlis) será revisto e será criado um sistema de informação único, com um mapa único de rede, construído com o contributo dos municípios e tendo em conta os movimentos pendulares que existem entre os concelhos, e que integrará também as ligações a meios de transporte, como o comboio, metro ou barco.

A Grande Lisboa foi dividida em quatro lotes - dois na margem norte e dois na margem sul do Tejo – aos quais as empresas de transporte poderão concorrer (as empresas vencedoras não podem deter mais de 50% da oferta).

A adjudicação deverá decorrer até ao Verão, sendo que as empresas vencedoras deverão ser aquelas que apresentarem as propostas com melhor relação qualidade-preço (85% preço e 15% para a idade média da frota). Os novos autocarros deverão estar prontos a circular em meados do próximo ano.

A criação da Carris Metropolitana, assim como a intenção de lançar um novo concurso internacional para o transporte público rodoviário, foi anunciado em Outubro de 2018, pouco tempos depois do anúncio da implementação dos passes únicos nas áreas metropolitanas, que entraram em vigor em Abril de 2019.