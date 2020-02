Empresa de calçado em Vizela encerra produção e deixa 150 trabalhadores no desemprego

Numa acção que apanhou os trabalhadores de surpresa, a Alberto Sousa, Lda., fabricante de calçado mais conhecida pela marca Eureka Shoes, fechou portas, deixando 150 trabalhadores em situação de desemprego - e sem papéis para o desemprego.

“Os trabalhadores chegaram ao final do dia [de sexta-feira, 14 de Fevereiro] e receberam todos uma carta a dizer que na segunda-feira não seria preciso comparecer porque estavam despedidos. Entretanto, não deram documento nenhum para o desemprego”, explicou Aida Sá, dirigente do Sindicato do Calçado do Minho e Trás-os-Montes, ao telefone com o PÚBLICO.

De acordo com Aida Sá, a empresa avançou que, até ao final da semana, daria o documento de situação de desemprego aos trabalhadores, lembrando que o papel “devia ter sido logo entregue, porque os trabalhadores vão estar estes dias sem receber”. O encerramento apanhou trabalhadores e sindicatos de surpresa, até porque “não havia sinais” de problemas na empresa e os salários estavam todos em dia.

Segundo a dirigente sindical, a carta não apresentava uma justificação para o fecho da fábrica. “Referia só que apenas depois do administrador se inteirar do estado da empresa - porque haverá uma insolvência - é que poderiam passar os papéis para o desemprego”, acrescentou Aida Sá.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O Sindicato já apresentou uma participação à Autoridade para as Condições do Trabalho, de forma a precaver a falha de envio da documentação necessária para o pedido de subsídio. Os trabalhadores também já entregaram, na segunda-feira, cartas de solicitação dos papéis, recebidos pela empresa, que reconheceu correctamente a recepção dos requerimentos.

Contactada pelo PÚBLICO, a Eureka Shoes ainda não teceu qualquer comentário. No site da empresa, a página inicial apresenta uma despedida.

Apesar do encerramento, a marca pode ser encontrada nos expositores que se podem encontrar durante estes dias da feira de calçado Micam, em Milão, escreve o Jornal de Notícias, ​esta terça-feira. Na lista, sob o nome E S C, é possível encontrar a morada da Eureka Shoes, assim como uma ligação para o site e um endereço electrónico com o domínio próprio.