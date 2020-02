Carro incendiado durante a madrugada no Porto

O alerta foi dado às 2h45 da manhã dsta terça-feira por um morador que ouviu um barulho e viu o fogo da janela. Um carro estava em chamas na rua Dr. Alves da Veiga, perto do centro comercial Via Catarina. Os danos cingiram-se à viatura e não há feridos.

No local estiveram presentes os Bombeiros Sapadores do Porto e a PSP. A causa do incêndio é desconhecida.

Mas a situação não é inédita: há dois dias, três contentores foram incendiados por volta das duas da manhã. A PSP e os Bombeiros estiveram no local, mas novamente o motivo não foi apurado.

Foto Contentores incendiados na rua Dr. Alves da Veiga. DR

Segundo o Comandante dos Bombeiros Sapadores do Porto, Carlos Marques, ainda não é possível adiantar eventuais causas destes incidentes por falta de informação. Considera ainda que o incêndio de contentores são “casos pontuais” na cidade.

O caso está a ser investigado pela Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto.

Texto editado por Ana Fernandes