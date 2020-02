Quem são os dez portugueses mais influentes nas redes sociais?

Segue Cristiano Ronaldo nas redes sociais? É natural. O craque é o português com mais influência nas redes sociais. No pódio estão também a apresentadora Cristina Ferreira (2.º lugar) e a modelo Sara Sampaio (3.º lugar). Os dados são da plataforma Brinfer, que analisou os mil portugueses com mais influência nas redes sociais no início deste ano.

Entre 14 de Janeiro e 12 de Fevereiro, a plataforma de marketing de influência Brinfer observou as redes sociais com maior interacção em Portugal. Atenção que não se trata de um ranking de quem tem mais seguidores, mas sim de quem reúne maior nível médio de interacções: ou seja, gostos, partilhas e comentários.

Por exemplo, Cristiano Ronaldo tem 203 milhões de seguidores, mas os que interagem com a sua conta são cerca de 131 milhões. Já Cristina Ferreira, que conta com 1.242 milhões de seguidores, alcança quase o triplo de utilizadores com uma interacção de três milhões. No pódio está também o anjo da Victoria’s Secret, Sara Sampaio, que reúne 7,5 milhões de seguidores e interage com 2,7 milhões.

No top 10 estão quatro jogadores de futebol: Bruno Fernandes em 4.º lugar; seguem-se Ricardo Quaresma e João Félix (na 5.ª e 6.ª posição, respectivamente); em 9.º lugar está Nelson Semedo.

A actriz Rita Pereira encontra-se em sétimo na lista dos mais influentes, seguida do actor Diogo Amaral, que apesar de somar apenas 400 mil seguidores, tem uma interacção de 1.276 milhões. A fechar o top dos dez mais está a influenciadora Mafalda Sampaio, cuja conta alcança 1.264 milhões de utilizadores.