O Alentejo tem um novo Embaixador dos Vinhos no Brasil

Anualmente, um grupo de escanções brasileiros é convidado pela Comissão Vitivinícola Regional Alentejana a passar cinco dias em Portugal para aprender mais sobre a cultura de vinhos na região e participar num concurso destinado a avaliar os conhecimentos prévios e os adquiridos durante a experiência. O vencedor da edição 2020 foi conhecido na sexta-feira: Gustavo Giacchero de Pádua, sommelier no restaurante Fasano, em Belo Horizonte, parte da rede de hotéis homónima, uma das mais prestigiadas do Brasil.

"O Alentejo é uma das regiões vitivinícolas mais democráticas do mundo”, disse à Fugas Gustavo Pádua, que já leva uma carreira de 16 anos como sommelier no Brasil. Na região sabe-se “trabalhar muito bem com vinhos de patamares distintos, desde os mais simples e económicos até aos mais complexos e com maior valor agregado. O Alentejo consegue atender uma demanda muito grande de consumidores. Essa diversidade fica muito evidenciada até mesmo dentro de uma única sub-região, onde se vê produtos bem distintos”, completa.

Enquanto embaixador, pretende comunicar estas diferenças aos consumidores brasileiros. “Os clientes gostam do vinho, mas não conhecem nem metade da diversidade que a região pode proporcionar.” Ao longo do ano, pretende abrir mais espaço para esta diversidade na carta de vinhos do hotel Fasano, onde é gerente de Bebidas e Alimentos, mas também em outras cidades e outros estados brasileiros. Além disso, irá dedicar-se à divulgação dos vinhos alentejanos através da sua página no Instagram, @seu_vin.

Dizendo ter-se sentido praticamente em casa durante o tempo que passou no Alentejo, Pádua diz que o que lhe chamou mais a atenção foi “o povo do Alentejo, extremamente acolhedor, e a simplicidade da cultura da região, que realmente consegue fazer com que menos seja mais”.

Também assim o é seu estado natal, Minas Gerais, cuja culinária se aproxima do que viu na viagem: “Temos comidas típicas de Minas que tem um quê da gastronomia do Alentejo, porque ambos trabalham muito com ingredientes regionais, normalmente mais baratos, vindos da própria terra”. Algumas sugestões de harmonização Brasil-Portugal do sommelier: o Leitão à Pururuca com um vinho tinto intenso, como o Alicante Bouschet, e a Galinhada com um vinho branco untuoso, como os à base de Antão Vaz.

Um prémio para levar mais Alentejo ao Brasil

O prémio O Melhor Sommelier Vinhos do Alentejo no Brasil, este ano em 7ª edição, é considerado pela sua promotora, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), uma ferramenta essencial para a divulgação do vinho alentejano no mercado brasileiro, o seu maior mercado internacional, em valor e em volume de litros.

Segundo Maria Amélia Vaz da Silva, do departamento de marketing da CVRA, os vinhos do Alentejo representam quase 25% de todas as vendas de vinhos portugueses no Brasil. O prémio é considerado uma das iniciativas que, juntamente com a promoção individual de cada produtor e importador, vêm aumentando a visibilidade do Alentejo e consolidando este números. Gustavo, que agora regressa ao país natal, terá diversas responsabilidades ao longo do ano, tais como como a preparação de harmonizações, a presença nos eventos e acções onde a CVRA estiver presente e a realização de formações com os outros embaixadores credenciados pela Comissão.

“O Gustavo vai já entrar ao serviço porque temos várias actividades para ele acompanhar. Temos os Vinhos de Portugal no Brasil, no último fim-de-semana de Maio no Rio de Janeiro e no primeiro fim-de-semana de Junho em São Paulo. Vamos ter também o nosso Evento Aproxima em Belo Horizonte”, apontou a responsável. A presença de Gustavo nestas ocasiões é importante “para [ele] dar o seu testemunho do que viveu aqui no Alentejo, como é a região, como são as pessoas e como é a cultura, porque tudo isso emoldura o produto que é o vinho”.

A 7ª edição do concurso teve mais de 120 sommeliers inscritos em todo o país. Após as eliminatórias regionais, oito finalistas de quatro estados foram seleccionados para a viagem ao Alentejo. Aqui, encontraram-se com diversos produtores e enólogos seleccionados pela CVRA para troca de conhecimentos e descobrirem mais sobre a região. Segundo Maria Vaz da Silva, não é difícil encontrar quem queira esta visita: “Todos os produtores querem receber este grupo, que é muito forte e vem tendo um grande impacto no mercado. Estes sommeliers vão espalhar a palavra nos seus estados junto dos seus colegas”.

No último dia, um teste escrito e uma prova prática de serviço de vinhos alentejanos num ambiente de restaurante foram os factores determinantes para escolher o vencedor. Este ano, o júri contou com Francisco Mateus, presidente da CVRA; Alexandre Lalas, jornalista e crítico de vinhos brasileiro; e Rodolfo Tristão, director de vinho do grupo José Avillez.

Agora, a CVRA olha também para outros mercados onde pode implantar um programa semelhante. “É um investimento grande, nós vamos ao mercado fazer as formações e depois escolhemos os dois melhores de cada cidade que vêm ao Alentejo. Este investimento tem algum peso, mas já pensamos em alargar para alguns outros mercados mais maduros, como Estados Unidos e Suíça.”

Texto editado por Luís J. Santos