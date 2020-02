Porto em flor: a Primavera anuncia-se com cem mil tulipas

São "cerca de 100 mil exemplares de tulipas", anuncia a câmara municipal do Porto. As flores espalham-se por "jardins públicos, praças e floreiras instaladas em zonas pedonais ou de atravessamento".

"É a prova material do empenho e dedicação de dezenas de trabalhadores municipais", refere a autarquia, entre aqueles que se dedicaram à produção dos bolbos no Viveiro Municipal e os que "garantiram a adaptação das tulipas nos jardins e noutros espaços públicos". Desde Dezembro, dez jardineiros cuidaram dos bolbos: são plantados manualmente em vasos, abrigados em estufa, porque não gostam das geadas, e protegidos para que a germinação seja perfeita.

Agora, as tulipas estão prontas para o seu espectáculo, com rosas, vermelhos, amarelos e dourados a darem o mote às combinações que podem ser admiradas. Em especial nos jardins de São Lázaro (oficialmente, Jardim Marques de Oliveira), Émile David (no Palácio de Cristal) e do Passeio Alegre. Mas, entre outros locais, também no Jardim e Rua do Infante, Praça da Trindade, Viaduto de Gonçalo Cristóvão, Rua de Sá da Bandeira e Avenida do Brasil.