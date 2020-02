PS abre a porta a limites nas comissões do MB Way

Em vésperas de mais um braço-de-ferro no Parlamento sobre as elevadas comissões bancárias, e numa altura em que há um descontentamento geral da população sobre este tema, o Partido Socialista acaba de avançar com um projecto-lei que pretende limitar as comissões no MB Way, mas não as proíbe, como pretende o BE, o PCP e o PAN.

