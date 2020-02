PGR vai avaliar presença de delegados em empresas sem sindicalizados

Depois do Ministério do Trabalho, o Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República (PGR) vai tirar as teimas e avaliar se, como há muito defendem as confederações de trabalhadores, os representantes sindicais podem entrar nas empresas e realizar reuniões mesmo naquelas onde não haja delegados sindicais, comissões sindicais, comissões intersindicais ou trabalhadores sindicalizados.

