Passageiros da TAP voam para a Venezuela em outras companhias

Os passageiros que tinham comprado bilhetes para o voo da TAP que descolava Às 11h30 desta terça-feira em direcção a Caracas foram reencaminhados para outras companhias devido à suspensão dos voos da transportadora aérea declarada pelo governo de Nicolas Maduro. “A TAP cumprirá a legislação em vigor, transportando, através de outras companhias aéreas, os passageiros que regressariam a Caracas no voo de hoje”, referiu fonte oficial da empresa.

Sobre os voos seguintes, diz estar a “avaliar soluções” para “os milhares de passageiros”, cujo número não especifica, e já que tinham reservas. Entre as possíveis soluções está a reprogramação da viagem, o reembolso ou a transferência das viagens para outras companhias aéreas. Entre as transportadoras que asseguram ligações com a Venezuela estão a Iberia e a Turkish Airlines.

Para já, o período de suspensão tem a duração de 90 dias. A transportadora, cuja metade do capital é detido pelo Estado, diz que “não compreende as razões desta suspensão da operação”, isto porque, diz, “cumpre todos os requisitos legais e de segurança exigidos pelas autoridades de ambos os países”. “Trata-se de uma medida gravosa que prejudica os nossos passageiros, não tendo a companhia sequer tido hipótese de exercer o contraditório”, acrescenta.

A TAP estava a voar duas vezes por semanas para Caracas, às terças e aos sábados, uma rota que existe desde Abril de 1976. Desde Setembro de 2017, os voos estavam a ser assegurados pela Euroatlantic, através de um regime de ACMI (Aircraft Crew Maintenance Insurance), que envolve o outsourcing da operação, com contratação de avião e respectiva tripulação.

A suspensão foi anunciada esta segunda-feira pelo executivo de Maduro, após ter acusado a companhia aérea de permitir que um tio de Juan Guaidó, principal opositor político, transportasse o que dizem ser explosivos durante uma viagem. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, já veio classificar a medida como “inamistosa” e “injustificável”.