Coronavírus leva China a suspender salão do automóvel em Abril

O salão do automóvel da China, um dos maiores eventos internacionais do sector, foi adiado devido ao surto do novo coronavírus (Covid-19), anunciou hoje a organização.

Em comunicado, a organização do Auto China 2020 indicou que o evento, previsto para decorrer entre 21 e 30 de Abril próximo, em Pequim, foi adiado para data indeterminada.

Este evento bianual assumiu crescente importância à medida que a China se converteu no maior mercado mundial do sector automóvel.

O Grande Prémio da China, prova de Fórmula 1 que se realiza no circuito de Xangai, e o festival de arte contemporânea Art Babel, em Hong Kong, foram outros dos eventos internacionais adiados devido ao surto.

A Assembleia Nacional Popular, órgão máximo legislativo da China, deve também adiar a sessão plenária, o mais importante evento anual da agenda política chinesa, que devia começar em 5 de Março.

O Covid-19 causou até agora na China continental 1.868 mortos e um total de 72.436 infectados, indicou a Comissão de Saúde da China.

Além das vítimas mortais na China continental, há a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas, um no Japão, um em França e um em Taiwan.

Embora cerca de 30 países tenham casos diagnosticados com Covid-19, a China regista perto de 99% do total global de infectados.