Jorge Jesus é recebido por Bolsonaro após conquista da Supertaça do Brasil

O técnico português Jorge Jesus e a comitiva do Flamengo foram recebidos esta segunda-feira pelo Presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, na sua residência oficial em Brasília, após a equipa carioca ter conquistado no domingo passado a Supertaça do Brasil.

Bolsonaro partilhou uma fotografia com Jesus na rede social Facebook, enquanto o treinador português divulgou, por sua vez, uma fotografia do momento no Instagram — onde aparece Bolsonaro com a medalha da vitória ao pescoço, Jorge Jesus e o ministro da Economia brasileiro, Paulo Guedes.

“Visita ao Presidente da República, Jair Bolsonaro, e ao Ministro Paulo Guedes. Obrigado pelo convite”, escreveu Jorge Jesus na legenda.

A imagem gerou alguma polémica entre fãs do Flamengo. “Mister, a gente vai dar um desconto porque você é portuga. Mas, por favor, não se misture com essa gentalha!”, escreveu o actor brasileiro Caio Manhente.

“Se afasta que esse cara traz energia negativa!!!”, notou o rapper conhecido como Choice do ATL (um comentário que soma já mais de 2500 “gostos”). “Melhor treinador, melhor presidente, melhor ministro”, contrapôs outra adepta.

No domingo, o Flamengo de Jorge Jesus derrotou o Atlético Paranaense por 3-0 e conquistou a Supertaça do Brasil, uma competição que não se disputava desde 1991 e que voltou nesta temporada ao calendário.

Este é o terceiro título de Jesus desde que rumou ao Flamengo, em Junho, depois de o clube do Rio de Janeiro ter também triunfado no Brasileirão e na Copa Libertadores.