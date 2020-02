O que pode acontecer aos adeptos que proferiram insultos racistas a Marega?

Moussa Marega, avançado do FC Porto, abandonou neste Domingo o campo durante a partida contra o V. Guimarães. Ouviu insultos desde o aquecimento e em vários momentos durante o jogo, vindos das bancadas do Estádio D. Afonso Henriques. Neste P24 falamos com a jornalista Inês Chaíça.

