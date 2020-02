Paulo Praça ao vivo no auditório do PÚBLICO

Cantor, compositor, multi-instrumentista e produtor, Paulo Praça nasceu em Vila do Conde e foi fundador dos grupos TurboJunkie, Grace e Plaza. Fez parte do projecto Amália Hoje, junto com Nuno Gonçalves, Sónia Tavares (ambos dos The Gift) e Fernando Ribeiro (Moonspell), e colaborou com Pedro Abrunhosa e grupos como os 3 Tristes Tigres, GNR ou The Gift.

O seu primeiro álbum a solo, Um Lugar Pra Ficar, foi lançado em 2019 e nele musicou letras de, entre outros, Valter Hugo Mãe (Sabes mãe, Linhagem nenhuma, Vila do Conde, Vila do Conde, Esquece de mim), Nuno Miguel Guedes (A mesma canção), Pierre Aderne (Um lugar pra ficar) ou do seu irmão Simão Praça, também dos TurboJunkie (Quem mais amou, Quem eu sinto de cor). Pedro Abrunhosa, no texto de apresentação do disco, aponta Paulo Praça como “homem de palco por excelência”, fazendo transbordar “para este trabalho a indómita vontade de o substantivar em cena.

Há aqui matéria para coros de grandes audiências, bem como momentos de introspecção intensa.” Um Lugar Pra Ficar vai ser apresentado ao vivo dia 15 no Plano B (Porto) e dia 28 no MusicBox (Lisboa).