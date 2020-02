UpHill: O “jogo” muito a sério que ajuda médicos a tomar decisões

Com a criação do software da UpHill, os avanços científicos da medicina estão a sair dos papéis e a revelarem-se mudanças efetivas nos cuidados de saúde em Portugal. Já são mais de 15 mil os médicos que recorrem ao software para melhorarem o seu trabalho. Neste P24, ouvimos Eduardo Rodrigues e Duarte Sequeira, dois dos três criadores do software.

