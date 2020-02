Novo caso suspeito de coronavírus é de criança chegada da China

Uma criança que esteve na China é o novo caso suspeito de coronavírus, anunciou esta segunda-feira a Direcção-Geral da Saúde. A criança foi encaminhada para o Hospital Dona Estefânia, unidade de referência para os casos pediátricos em Lisboa. Trata-se de o décimo caso suspeitos registado em Portugal.

“A Direcção-Geral da Saúde informa que foi validado um caso suspeito de infecção por novo Coronavírus (COVID-19) em Portugal, após avaliação clínica e epidemiológica”, avança o comunicado. A criança ficou internada, tendo já feitas análises para enviar para o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).

O sétimo caso suspeito registado em Portugal também foi de uma criança que tinha regressado da China, mas as análises revelaram que a criança não tinha a infecção COVID-19.

Este domingo a DGS anunciou mais dois casos suspeitos, o oitavo e nono – num dos casos o teste deu negativo, aguardando-se ainda o resultado do doente internado no Centro Hospitalar Universitário de São João, no Porto.