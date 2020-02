Rio condena “óbvios contornos racistas” no caso Marega

Rui Rio considera que o caso do jogador Marega tem “óbvios contornos racistas” e “evidencia comportamentos primários”, que levam a um “intolerável aumento da violência no desporto”. Na rede social Twitter, o líder do PSD reagiu assim, esta manhã, aos incidentes que aconteceram no domingo durante o jogo de futebol entre o Futebol Clube do Porto e o Vitória de Guimarães.

“O que se passou ontem no jogo Guimarães-Porto tem óbvios contornos racistas que chocam com os nossos valores, mas evidencia, acima de tudo, comportamentos primários responsáveis por um intolerável aumento da violência no desporto que uma sociedade civilizada não pode tolerar”, escreveu.

Ao minuto 71 da partida, o jogador Moussa Marega pediu para abandonar o campo e ser substituído, depois de ter passado grande parte do jogo a ouvir cânticos e gritos racistas - que se assemelhavam aos de macacos, segundo relatos da imprensa no local - de adeptos da equipa vimanarense.